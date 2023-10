Stumpo (Pd): “Pronti a sostenere emendamento ex tirocinanti ministeriali calabresi”

“Siamo pronti a sostenere l’emendamento riguardante gli ex tirocinanti ministeriali calabresi del MiC e della Giustizia, affinché questi padri e madri di famiglia possano finalmente ottenere la giustizia e la dignità che finora sono state loro negate”

Così l’on. Nico Stumpo, parlamentare del Partito Democratico.

“Si tratta di 276 famiglie -in presidio permanente davanti alla Prefettura di Cosenza da ormai cinque giorni, con il supporto del sindacato USB- costrette ad affrontare una difficile situazione di disagio economico e sociale, rimaste senza nessun sostegno economico da giugno 2020.

Se si approvasse l’emendamento 19.13 al Decreto coesione, in discussione in Commissione Bilancio, alla Camera, sarebbe possibile ottenere i fondi necessari alla creazione di un nuovo bando e di una nuova speranza per ognuno di loro.

Il Partito Democratico è pronto a sostenerne l’approvazione perché sui temi riguardanti i lavoratori in difficoltà non transigiamo e non possono esistere divisioni di parte, occorre che tutte le forze parlamentari si impegnino affinché si arrivi ad una soluzione e si risollevi la difficile condizione di queste lavoratrici e lavoratori a cui va tutta la mia vicinanza e il mio sostegno”