Danneggiamento contatori Consorzio Ionio catanzarese, l’assessore Gallo: “Regione difenderà l’agricoltura calabrese”

“La Regione continuerà a sostenere l’opera dei consorzi di bonifica ed il processo di riforma in atto”.

Lo afferma l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, commentando il danneggiamento – ad opera di ignoti – di decine di contatori di ultima generazione installati dal Consorzio dello Ionio catanzarese per migliorare l’efficienza della rete irrigua, nell’ambito di un’iniziativa progettuale presentata di recente alla presenza, tra gli altri, del procuratore Nicola Gratteri.

“Siamo davanti ad un episodio di pura delinquenza – prosegue Gallo – che non fermerà il buon lavoro dei vertici dell’ente consortile catanzarese né, tantomeno, il percorso di riforma del sistema dei consorzi calabrese. Saremo al fianco del commissario Borrello in quest’opera difficile ma necessaria: garantire decoro e normalità è essenziale per imprese e agricoltori che chiedono efficienza e servizi di qualità. Chi ha distrutto quei contatori pensava probabilmente di essere riuscito ad ostacolare questo cammino, ma sbagliava. Andremo avanti”.