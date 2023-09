Csm, prossima settimana nomina procuratore di Napoli: Nicola Gratteri resta favorito

A oltre un anno di distanza dalla nomina di Giovanni Melillo a procuratore nazionale antimafia il Csm si appresta a scegliere il suo successore al vertice della procura di Napoli. Accadrà la prossima settimana e la data cerchiata in rosso è quella del 13 settembre. Prima della pausa estiva la Commissione per gli incarichi direttivi di Palazzo dei marescialli ha proposto tre candidati alternativi, rimettendo di fatto la scelta al plenum che ora dovrà prendere la sua decisione. Favorito resta per ora il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri che in Commissione aveva ottenuto la maggioranza dei voti, quattro su sei. Dovrà vedersela con il procuratore di Bologna Giuseppe Amato e con la procuratrice aggiunta di Napoli Rosa Volpe, che in Commissione avevano preso un voto ciascuno.