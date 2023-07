Stop al Reddito di Cittadinanza con un sms. Conte in Calabria: “Disastro sociale annunciato”

Sono 169mila le famiglie beneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza che hanno ricevuto oggi dall’Inps il messaggio di sospensione del sussidio da agosto in quanto nuclei nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 65 come prevede la nuova normativa. L’ultima rata che hanno percepito è quella del 27 luglio. Secondo quanto si apprende il messaggio annuncia la sospensione in attesa della presa in carico dei servizi sociali. Sarebbero 88mila le persone che potrebbero essere prese in carico. Tra agosto e settembre circa 80mila nuove famiglie dovrebbero avere il beneficio sospeso poiché scadono i sette mesi di durata.

Sull’argomento è intervenuto il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, nel corso di un evento a Diamante, ovvero la presentazione del libro “Il lavoro di oggi, la pensione di domani” di Pasquale Tridico, ex presidente Inps.

“Oggi – ha affermato l’ex premier – è una giornata in cui c’è molta preoccupazione perché e’ arrivato questo messaggio dell’Inps. Abbiamo una Presidente del Consiglio che fa tanti video, va in tv senza contraddittorio e oggi non ci mette la faccia. Fa mandare dall’Inps un messaggio ipocrita perché il reddito di cittadinanza non viene sospeso, viene cancellato”.

“Viene detto stop a questo sostegno che avevamo lottato tanto per introdurlo e siamo arrivati ultimi rispetto a tanti altri paesi. Un disastro sociale annunciato perché nel momento in cui tu, per essere coerente nella lotta contro i poveri, condotta con furore ideologici, privi centinaia di migliaia di persone dell’unico sostentamento provochi un disastro sociale”, ha aggiunto Conte.

Secondo quanto appreso dall’agenzia LaPresse da fonti Inps, nella provincia di Palermo il messaggio è arrivato a 11.573 persone; 8.974 a Catania; a Cosenza 5.234 e a Reggio Calabria a 3.714 persone. ‘Solo 904’ i messaggi inviati in provincia di Perugia, mentre sono 3.278 a Milano e provincia e 1.002 a Genova