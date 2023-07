Operai forestali, Uila: “Intollerabile ritardo dei pagamenti”

La Segreteria regionale della Uila, convocata d’urgenza, ha affrontato !il vergognoso ritardo del pagamento degli operai idraulico forestali.

“La Regione Calabria, da un lato, ha impegnato una potenziale spesa di oltre 100.000 euro, secondo il cd. schema “on going”, per commissionare uno studio di fattibilità sulla pericolosa ipotesi, per il futuro della forestazione, di trasformazione di Calabria verde in Ente Pubblico Economico e, dall’altro, i suoi enti attuatori della Forestazione, Calabria Verde-Consorzi di Bonifica, non sono ancora nelle condizioni di retribuire la 14ma e la mensilità di Giugno ai lavoratori forestali, impegnati, tra l’altro, nelle vitali attività AIB (Antincendio Boschivo).

Un ritardo non tollerabile sé, come parrebbe, affonda le radici in approssimazioni tecnico-amministrative, non più accettabili di fronte ai mutati scenari finanziari che riguardano la finanziabilità della lotta al dissesto idrogeologico in Calabria e, di conseguenza, i progetti riconducibili alla forestazione e agli addetti idraulico-forestali.

La Segreteria Regionale Uila, ha inoltre affrontato la drammatica situazione in cui versano i lavoratori forestali di alcuni consorzi di bonifica alle prese con pignoramenti che bloccano, a tempo indeterminato, il pagamento delle loro spettanze.

Per la Uila regionale, la forestazione calabrese sta attraversando una fase di estrema tensione con conseguenze pesanti sul fronte dei diritti dei lavoratori, che potrebbero minare la campagna AIB in un momento così drammatico per l’intera Calabria.

Per questo la Uila Calabria, nel ritenere non più rinviabili le soluzioni a tale gravissimo problema, chiedono l’immediato saldo delle spettanze riservandosi, altresì, ogni altra iniziativa a tutela degli interessi dei lavoratori forestali.