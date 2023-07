Nesci (FdI) su ‘Kaire Calabria’: “La Regione si dota di uno strumento per sostenere comparto turistico”

Esprime soddisfazione l’eurodeputato Denis Nesci per l’ufficializzazione di un’iniziativa della Regione Calabria promossa dall’Assessorato al lavoro che punta a dare un sostegno concreto ad un comparto fondamentale per l’economia regionale.

“Strumenti di incentivazione all’occupazione per le imprese che operano nel turismo, rivolti a lavoratori disoccupati svantaggiati, molto svantaggiati e lavoratori con disabilità messi a disposizione delle aziende della filiera grazie al primo bando finanziato con fondi della programmazione 21-27”.

“Un bando snello e ‘sburocraticizzato’ per andare incontro alle esigenze di imprese e lavoratori. Un ottimo lavoro, quello dell’Assessore Giovanni Calabrese e del dipartimento Lavoro, che potrà gettare le basi per un percorso di consolidamento di possibilità di lavoro stabile per i calabresi”.