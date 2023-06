Maxi operazione contro la ‘ndrangheta, si è costituito il secondo ricercato in Germania

Si è consegnato alla polizia di Stoccarda il fratello maggiore dell’italiano di 62 anni arrestato in Germania nell’ambito di una maxi-operazione contro la ‘Ndrangheta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro che ha portato all’arresto di 43 persone.

Il 70enne si è presentato alla polizia martedì sera ed è stato arrestato, ha confermato un portavoce dell’ufficio del pubblico ministero di Hamm, come riporta il Frankfurter Allgemeine. Secondo l’ufficio del procuratore generale, entrambi gli uomini sono accusati di appartenenza a un’organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Secondo gli inquirenti, i due fratelli sono membri della ‘Ndrangheta.

Il fratello più giovane, noto come il ‘padrino di Muenster’, è stato arrestato martedì mattina durante un’operazione parte di un giro di vite internazionale contro la mafia calabrese. Il fratello maggiore non era stato trovato sul posto, ha detto il portavoce dell’ufficio del procuratore generale e, inizialmente, si temeva che fosse fuggito in Italia.