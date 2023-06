Mit, Salvini incontra il commissario europeo Valean: al centro del colloquio Ponte sullo Stretto, corridoi Ten-T e dossier Brennero

Cordiale e concreto incontro al Mit tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il commissario europeo ai Trasporti Adina Valean. Salvini ha ringraziato Valean per le parole di grande apertura e interessamento a proposito del Ponte sullo Stretto, e ha sottolineato che proprio oggi “c’e’ stato il primo Cda della Stretto di Messina spa”.

Al centro del colloquio tra Salvini e Valean, spiega in una nota il Mit, “anche i corridoi europei Ten-T e il dossier-Brennero. Grande attenzione per i fondi Cef. Si tratta dello strumento finanziario dell’Unione Europea finalizzato a migliorare le reti europee nei settori dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni”.

Salvini e Valean auspicano “un ulteriore incremento dei fondi, visto che e’ crescente la richiesta di co-finanziamento da parte degli Stati Membri per nuovi progetti strategici, come quello del Ponte. Anche perche’ sul tappeto ci sono altri progetti che richiedono impegni finanziari da parte UE come la Tav Torino-Lione”.

A luglio, ha anticipato il vicepremier e Ministro, i tecnici del Mit torneranno a Bruxelles per fornire ulteriori dettagli sull’infrastruttura tra Calabria e Sicilia.