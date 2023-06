Morte Berlusconi, Mattiani (FI): “Un vincente. Grande imprenditore e uomo di Stato”

”Ci ha lasciato il nostro caro Presidente Silvio Berlusconi. Una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Un grande imprenditore, un vincente, ma soprattutto un grande uomo di Stato che ha amato e servito la nostra nazione come pochi. Anche nei momenti più duri della malattia, non si è mai tirato indietro ed ha continuato a lavorare per il bene dell’Italia. Sei stato, sei e sarai sempre il mio Presidente”. Così Giuseppe Mattiani, consigliere regionale di Fi in Calabria.