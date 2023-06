Cosenza, il presidente del Consiglio comunale esprime cordoglio per la scomparsa di Berlusconi: interrotti temporaneamente i lavori della Commissione Verde Pubblico

Il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca ha comunicato ai consiglieri comunali e ai capigruppo, mentre erano in corso i lavori della commissione consiliare Verde pubblico, servizi al cittadino, frazioni e quartieri, presieduta dalla consigliera Alessandra Bresciani, la notizia della scomparsa del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Mazzuca ha chiesto la temporanea interruzione dei lavori della Commissione per osservare un minuto di silenzio.

“Sono vicino in questo particolare momento– ha detto il Presidente del Consiglio Mazzuca al termine del minuto di raccoglimento – ai colleghi consiglieri comunali dell’area politica che fa capo a Silvio Berlusconi. Le divisioni in politica e la diversità di pensiero non fanno venir meno il rispetto per una figura carismatica che ha avuto un peso non da poco nella storia dell’Italia repubblicana dal 1994 in avanti”.

A nome di tutto il consiglio comunale, il Presidente Mazzuca ha poi espresso il cordoglio del civico consesso di Palazzo dei Bruzi per la scomparsa del senatore Silvio Berlusconi.