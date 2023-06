Progetto-pilota “Agenda Sud”, il presidente del Consiglio regionale Mancuso: “Offre ai ragazzi meridionali migliori opportunità formative”

”Il ministro Valditara sta facendo ottimamente la sua parte. Il progetto-pilota ‘Agenda Sud’ contribuirà, con l’obiettivo di colmare il divario Nord-Sud in relazione all’abbandono scolastico e alle competenze specifiche, a offrire ai ragazzi meridionali migliori opportunità formative”.

Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, a margine della presentazione, da parte del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, del progetto-pilota ”Agenda Sud” tenutasi alla Cittadella regionale. ”Nella nostra regione – ha aggiunto Mancuso – permangono percentuali di ‘dispersi’ più elevate rispetto alla media nazionale. Per questo, è fondamentale, come sta facendo la Regione istituendo l’Osservatorio sulla dispersione scolastica, promuovere iniziative concrete per contrastare la povertà educativa”.

”La povertà educativa – ha concluso Mancuso – non è solo una questione di giustizia sociale ma anche di interesse collettivo: gli individui e le comunità che non hanno accesso all’istruzione e alla cultura sono più vulnerabili alle malattie, alla disoccupazione e alla criminalità”.