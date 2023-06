Festa dell’Arma dei carabinieri, Mancuso: “Riconoscenza profonda per il prezioso lavoro a tutela dei cittadini”

“La Festa dell’Arma dei carabinieri è un appuntamento importante per le nostre comunità. Rivolgo – a nome del Consiglio regionale della Calabria – alle donne e agli uomini dell’Arma dei Carabinieri i sentimenti di riconoscenza e sincero apprezzamento per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono per la sicurezza e la libertà dei cittadini. Un pensiero particolare va a tutti i carabinieri caduti nell’adempimento del dovere, a quelli feriti nell’esercizio della loro attività e a tutti i loro familiari”.