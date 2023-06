Formazione: aperto il bando “Erasmus +” di UN.I.COOP Calabria

UNI. COOP. CALABRIA, nell’ambito del programma “ERASMUS + Azione KA121 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET” che mira a favorire la formazione professionale dei giovani calabresi coinvolti in percorsi di formazione provenienti dai seguenti indirizzi di studio: Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, Turismo, Marketing e Comunicazione ed Amministrazione e Finanza, comunica che sono aperte le iscrizioni per i tirocini professionali della durata di 60 giorni + 2 di viaggio in aziende estere relative ai seguenti indirizzi di studio:

– Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, i cui neodiplomati necessitano di apprendere le tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;

– Turismo, i cui neodiplomati specializzati nel marketing territoriale ed in particolare con buone nozioni nell’ambito di un turismo ecosostenibile, dimostrano delle lacune nella lettura dei dati statistici sui flussi turistici e nel loro utilizzo per creare prodotti e servizi in linea con i trend del momento;

– Amministrazione e finanza, i cui neodiplomati hanno l’esigenza di completare la formazione con le tecniche di gestione delle risorse umane e della comunicazione all’interno dell’azienda;

– Marketing e Comunicazione i cui neodiplomati necessitano di acquisire strategie digitali efficaci per la riconfigurazione del proprio business al fine di integrare queste ultime con i modelli relazionali utilizzati garantendo, in tal modo, alle aziende un miglioramento del customer experience.

Così suddivisi per paese di destinazione:

1 Borsa di mobilità per Malta; 3 Borse di mobilità per l’Albania; 1 Borsa di mobilità per la Spagna.

Per un totale di N. 5 borse di mobilità.

Potranno presentare domanda di partecipazione i giovani neodiplomati dell’anno scolastico 2021- 2022 che alla data di pubblicazione del bando che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Residenza in Calabria;

Godano dello status di inoccupati/disoccupati;

Avranno conseguito, da non oltre 18 mesi dalla data di partenza prevista, un diploma quinquennale in un Istituto Superiore Calabrese.

Il beneficiario è esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti per la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità.

In forza di tale sistema l’Ente gestore si fa carico, anche mediante il partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi:

Amministrazione e gestione del progetto;

Individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del candidato, compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;

Preparazione linguistica tramite la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei tirocinanti da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza automatica dall’ammissione al progetto;

Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle tematiche di tirocinio;

Viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;

Copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno all’estero;

Alloggio, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, la sistemazione è in appartamento condiviso o in famiglia;

Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 750 (sia per la destinazione Malta, sia per la destinazione Spagna che per la destinazione Albania);

Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo integrativo al pocket money di euro 100;

Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero;

Rilascio certificazione e attestati.

Per maggiori informazioni sulla partecipazione al bando telefonare al numero di telefono:0965/814539 o scrivere a: info@unicoopcalabria.it. entro e non oltre il 15 giugno 2023.