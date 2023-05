Siccità, Minasi (Lega): “Da Bevacqua fake news sulla Calabria”

“Respingiamo al mittente, Mimmo Bevacqua, le fake news che sentiamo in queste ore. Come già chiarito, i fondi messi a disposizione dal Mit, di cui il capogruppo del Pd in Consiglio regionale parla a vanvera, sono destinati a interventi urgenti nelle regioni in stato d’emergenza, quindi non includono la Calabria, cui sono destinati altri progetti e altri fondi, tra cui quelli del FSC. Bevacqua, alimentando un’informazione distorta e facendo anche confusione tra opere e finanziamenti, non aiuta di certo i calabresi. Dov’era il suo partito finora? Il ministro Salvini, sta affrontando l’emergenza, mentre la Calabria è stata dimenticata dal 2011 al 2022, anni in cui una certa sinistra è stata sempre al governo”.

Così in una nota la senatrice calabrese Tilde Minasi, capogruppo della Lega in commissione Ambiente.