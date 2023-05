Siccità, Loizzo (Lega): “Bevacqua spieghi cosa ha fatto la sinistra per la Calabria”

“Con Matteo Salvini, il Mit (e non altri), eroga 100 milioni per progetti urgenti, a cui presto seguiranno altri interventi importanti, per affrontare una questione annosa su cui la sinistra non si è mai spesa negli ultimi dieci anni quasi ininterrotti alla guida del Paese. Non ci sono regioni fortunate, ma solo regioni in stato di emergenza che più di altre avevano bisogno di un sostegno in tempi brevi. E tra queste non c’è la Calabria. Insinuazioni come quelle di Mimmo Bevacqua, fanno solo male al nostro Sud e a tutta Italia. Pur di non accettare che la Lega al Governo sta lavorando per rimettere in sesto il Paese, lacerato da anni di immobilismo e di scelte folli, chi ieri non ha mosso un dito per la nostra amata terra, oggi preferisce nascondersi dietro alla politica urlata. La verità è questa ed evidentemente fa molto male”.

Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.