Federsanità Anci Calabria: “Oggi la giornata mondiale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”

“Istituita nel 2003 dall’Organizzazione internazionale del lavoro, oggi 28 aprile, si celebra la giornata mondiale sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nasce come momento di riflessione e confronto sui temi legati alla cultura della prevenzione nei contesti professionali.

La scelta del 28 aprile è per ricordare la data della promulgazione della Convenzione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, adottata nel 1981 dall’Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro).

Purtroppo ancora troppo spesso si sente parlare di gravi incidenti sul lavoro che potrebbero essere evitati, in media muoiono tre lavoratori al giorno, un dato pesante per l’Italia, su questo serve una reale collaborazione fra parti datoriali e lavoratori.

Uno sguardo importante deve darsi anche alla salute, tante sono le malattie correlate al lavoro riconosciute, ma tante ancora si dovrebbero inserire.

Sinergie, collaborazione, siamo tutti lavoratori, siamo tutti a rischio ma abbiamo la possibilità ed il dovere ridurlo il più possibile.

La sicurezza che talvolta viene sottovalutata è basilare per la crescita delle Aziende che come sappiamo, passa dal benessere dei propri lavoratori e diventa un fattore sociale.

Il grave problema ad esempio degli atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari, fanno si che questi lavoratori siano ad altissimo rischio, non solo per essere a contatto con le malattie e creano in loro stress e de-concentrazione.

Ma la sicurezza è soprattutto un fattore organizzativo, ecco perché servono i confronti, leali, pragmatici e sinergici per arrivare ad una riduzione di questo fenomeno, ecco perché serve avere sempre un riflettore acceso sul tema, ecco perché è importante celebrare la giornata sulla SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, ecco perché Federsanità ANCI Calabria la celebra oggi ricordandone l’importanza”.

Così si legge in una nota di Federsanità Anci Calabria.