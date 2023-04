Consiglio Regionale approva “Presa d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale CALABRIA FESR – FSE+ 2021-2027”

Il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza, la “Presa d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale CALABRIA FESR – FSE+ 2021-2027 – Decisione della Commissione C (2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”. A conclusione del dibattito Domenico Bevacqua (Pd) ha parlato di “unica occasione per la minoranza discutere su una questione che, è vero, era già stato discusso in aula nel marzo dello scorso anno”. Secondo Bevacqua, “la programmazione non ha avuto un minimo di discussione, di dibattito con gli attori sociali presenti sul territorio calabrese. E’ un tema – ha detto il capogruppo del Pd – che attiene alla contrapposizione politica, ma alla qualità della proposta politica della Calabria”.

“Ritengo che quello dell’opposizione – ha replicato, per la maggioranza, il consigliere Antonello Talerico, del Gruppo Misto – sia un ruolo di responsabilità, ma non lo è quando si appiglia ad argomenti sterili e fumosi. Negli interventi che ho sentito, pur nel pieno rispetto istituzionale, non ho colto quale sia l’indirizzo di responsabilità a cui viene richiamata la maggioranza. Non si comprende cosa si intende criticare e cosa proporre, ingenerando ulteriore confusione in un contesto già di per sé drammatico. Altrimenti arriviamo alla conclusione che il Consiglio regionale non serve a nulla in presenza di interventi che non apportano alcun contributo minimo né al lavoro della maggioranza, né a quello dei singoli assessori”.