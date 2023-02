Corigliano Rossano, i residenti di contrada Farneto: “Servizi non da terza città della Calabria”

“Servizi e manutenzione delle strade interpoderali. Voragini che rendono impossibile la viabilità; l’acqua che a causa di un guasto al pozzo, verificatosi ormai 4 anni fa, è diventata una chimera. Altro che terza Città della Calabria, qui sembra una landa da Terzo Mondo”.

È quanto denunciano i residenti di contrada Farneto, frazione di Corigliano – Rossano chiedendo che “più attenzioni e diritti di cittadinanza ad un’Amministrazione Comunale che non sembra accorgersi delle problematiche e dei disagi avvertiti da quanti vivono nelle periferie e non nelle zone più centrali ed in vista della Città”.

“Molte delle persone che vivono qui sono anziane e per i familiari che devono raggiugerle per assisterle o semplicemente per fargli visita, diventa veramente difficoltoso se non impossibile, soprattutto quando piove, arrivare a destinazione.

La situazione da 4 anni a questa parte – aggiungono – è diventata ormai insostenibile. La rottura del pozzo che alimentava la condotta a servizio delle utenze domestiche ad oggi non è stata ancora riparata; non si sa perché e quale sia l’entità del danno. Certo è che appare un ostacolo così enorme ed irrisolvibile, tanto da individuare come unica soluzione una distribuzione precisa e limitata riservata ad ogni famiglia. Dell’avvio di eventuali lavori non vi è traccia”.