C’è anche un po’ di Calabria alla Fashion Week di Milano

Ambasciatori dei sapori autentici del Made in Calabria alla Milano Fashion Week, la celebre settimana della moda che si tiene per due volte all’anno nella città meneghina e che raccoglie piccoli e grandi stilisti, firme e case di moda da tutto il mondo. Food, fashion e furniture. Cibo, moda e dettagli. L’esperienza imprenditoriale e familiare Barbieri è stata chiamata a declinare una delle tre suggestioni che andranno ad impreziosire l’evento ospitato da Mad Mood.

Il format culturale in questa edizione invernale della Settimana della Moda milanese domenica 26 farà incontrare Europa, America ed Asia. Altomonte rappresenterà la Calabria ed il Sud Italia con la Puglia, ci saranno poi la Repubblica Dominicana ed il Kazakistan a riempire di contenuti, di sapori e atmosfere l’evento.

Saranno esposte le foto artistiche della calabrese Stefania Sammarro che con la sua galleria Ania Lilith Gallery, referente in Calabria, fa da ponte con la kermesse milanese anche a Dubai. In passerella sfileranno anche i fashion designer calabresi.

La Famiglia Barbieri farà degustare le ricette autentiche della memoria, quelle realizzate con gli ingredienti coltivati e raccolti nell’oasi di pace affacciata sulla Città d’Arte di Altomonte, esportati in tutto il mondo ed apprezzati da un pubblico sempre più internazionale come quello ospitato anche in questo mese di febbraio.

CONTEST ISTANTANEE D’AMORE, BOOM DI CANDIDATURE. ANCORA DUE GIORNI PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA PROMOSSA DALLA FAMIGLIA BARBIERI. – Si partecipa inviando sulla pagina Facebook dell’Hotel Ristorante Barbieri, come messaggio privato, una foto scattata nel borgo di Altomonte o nella stessa struttura ricettiva, accompagnata da una filastrocca, una poesia o altro componimento letterario che sia originale ed inedito. Tutte le foto vengono pubblicate in un album e quella che avrà ottenuto più like vincerà una cena con pernottamento. il contest terminerà il 26 febbraio. Il regolamento è disponibile on line (https://bit.ly/RegolamentoContestBarbieriSV).