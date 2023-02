MigraMenti, online il bando per 4 nuove residenze artistiche

È consultabile online, alla sezione “news” del sito della Compagnia Teatro del Carro – all’indirizzo www.teatrodelcarro.it -, il bando relativo alle nuove residenze proposte dal progetto di Residenza Artisti nei territori “MigraMenti”, cofinanziato da MiC e Regione Calabria, promosso dalla Compagnia Teatro del Carro Pino Michienzi con la collaborazione artistica del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni. L’idea del progetto è di dare a professionalità delle arti performative l’opportunità di sviluppare idee e drammaturgie inedite fondate sul concetto di ricerca contemporanea e di ascolto del territorio, attraverso un sostegno economico e un tutoraggio artistico, critico, organizzativo e tecnico.

Sono ben quattro le categorie delle residenze rivolte ad artisti, attori, danzatori, performer e compagini teatrali professionali non titolari di residenza: Under35/Emergenti, per artisti, performer e compagini under 35, oppure emergenti, cioè segnalati o premiati in Festival di rilievo nazionale ed internazionale; Inedite, per artisti che siano in una prima fase di ricerca e studio che non abbia ancora avuto un esito di fronte a un pubblico; Danza, rivolta a professionalità del settore, la cui selezione sarà a cura esclusiva di Virgilio Sieni, direttore artistico del Centro Nazionale di Produzione della Danza, che potrà scegliere di ospitare il progetto selezionato all’interno di una delle sue programmazioni di spettacolo dal vivo; Sentieri, per perfomer e compagnie calabresi o già selezionati da un’altra residenza, riconosciuta dal MiC o comunque attiva e operativa.

Ogni residenza avrà una durata minima di 15 giorni e si svolgerà entro dicembre 2023. Tutti i selezionati saranno tenuti a sviluppare un progetto di coinvolgimento del territorio con incontri appositi con studenti, associazioni, cittadini e professionisti, oltre a una restituzione pubblica informale al termine del lavoro.

La scadenza dei termini per presentare le domande è entro il 5 marzo; i vincitori del bando saranno resi noti entro il 31 marzo.