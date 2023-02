Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, Ferrante: “Non vedo particolari criticità”

Per l’alta velocita’ ferroviaria Salerno-Reggio Calabria “sono stati approvati a fine dicembre 2022 i primi 33 chilometri del primo lotto, per cui stiamo procedendo come da programma. Su quello non vedo particolari criticita’”.

Lo conferma all’AGI il sottosegretario a Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, a margine di ‘Mit Incontra’, oggi a Salerno. “La mia – spiega Ferrante – e’ una fase di ascolto anche rispetto alle istanze dei sindaci del tracciato per ascoltarne le rimostranze e le eventuali problematiche”.