Il consigliere regionale Montuoro presenta pdl per “estendere agevolazioni tariffarie a tutti gli operatori della Sicurezza-Difesa”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro, presidente della Commissione Bilancio, ha reso noto di avere presentato una proposta di legge regionale, integrata da una seconda proposta normativa, che punta ad estendere ai Vigili del Fuoco e a tutti gli appartenenti al comparto Sicurezza-Difesa, compresi gli appartenenti alla Guardia Costiera, le agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale già previste dalla legge regionale 35/2015 per gli appartenenti a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. “Ritengo doverosa tale misura d’intervento – afferma il consigliere Montuoro – che, da un lato risulta in linea con le finalità già presenti nella norma soggetta a modifica, dall’altro completa il quadro normativo, ampliandone le categorie di interesse.

Si tratta di una norma nata a seguito del confronto con il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e grazie alla condivisione del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto, che punta a dare pari trattamento a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine, dando sostegno concreto ad uomini e donne in divisa che sono quotidianamente impegnati, affrontando rischi e sacrifici personali, per garantire la sicurezza dei cittadini. La norma tende inoltre a favorire l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale da parte degli appartenenti alle Forze dell’ordine, la cui presenza assicura anche una maggiore sicurezza per l’intera utenza”.