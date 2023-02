Loizzo (Lega): “Inaccettabili offese ai calabresi, Majorino si ritiri da competizione elettorale”

“Le offese dì Majorino ai calabresi sono inaccettabili: deve ritirarsi dalla competizione elettorale”, Lo afferma, in una dichiarazione, Simona Loizzo, deputata della Lega. “I calabresi – aggiunge – hanno fatto ricca la Lombardia con il lavoro onesto profuso in tantissimi anni, raggiungendo vette straordinarie. Majorino ha offeso l’unita nazionale che dice di voler difendere e bene ha fatto il presidente Occhiuto a ricordargli le sue colpe”. “Il Pd – dice ancora Loizzo – non può più sostenere un simile candidato alla Regione Lombardia. Per cui gli chiediamo un passo indietro”.