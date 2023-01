Incontro tra il presidente della Commissione Sanità, Pasqualina Straface, e il Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli

A margine dei lavori della Terza Commissione – Sanità, Attività sociali, culturali e formative del Consiglio Regionale della Calabria, oggi convocata dalla neo Presidente eletta, On.le Pasqualina Straface, si è tenuto un intenso e costruttivo incontro tra il Garante Regionale della Salute, Anna Maria Stanganelli e la stessa Presidente.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima sereno e di grande collaborazione con scambio di opinioni su alcuni temi rilevanti della sanità calabrese, si è condivisa la necessità di lavorare per unità di intenti, nel reciproco rispetto delle proprie competenze, per rispondere ai bisogni dei cittadini calabresi e implementare tutte le azioni volte alla tutela della salute.

Tra le prime impellenze da affrontare e di cui ci si è confrontate nel corso dell’intenso colloquio, e che già da domani verranno direttamente esaminate dalla Presidente Straface con il contributo del Presidente uscente, On.le Michele Comito, vi è la necessità di rispondere ai disagi e le difficoltà che numerosi pazienti calabresi incontrano nella diagnosi e cura di alcune patologie croniche, quali ad esempio la fibromialgia, non ancora inserite nell’elenco regionale delle malattie invalidanti riconosciute nei Livelli Essenziali di Assistenza.

La Garante e la Presidente Straface si rivedranno nei prossimi giorni per ulteriori approfondimenti.