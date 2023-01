Cattura Matteo Messina Denaro, Antoniozzi (FdI): “Carabinieri si confermano eroi dello Stato”

“I carabinieri hanno confermato anche ieri, durante la cattura di Matteo Messina Denaro, di essere eroi dello Stato”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che ha reso noto di avere effettuato una visita che il partito ha effettuato alla stazione di Piazza San Lorenzo in Lucina come gesto simbolico di ringraziamento per l’operazione di ieri.

Antoniozzi, è scritto in una nota, ha salutato il generale Enzo Bernardini e ha sottolineato “l’amore incondizionato che gli italiani provano verso l’Arma, presidio costante di sicurezza e di legalità. I carabinieri così come tutte le forze dell’ordine – ha aggiunto il parlamentare – sono veramente la parte migliore della nostra nazione”.