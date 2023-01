Associazione Italiana Agricoltura Biologica Calabria: al via le domande per il Servizio Civile Universale

L’Associazione Italiana Agricoltura Biologica Calabria, ha aperto le domande di partecipazione per il Servizio Civile Universale nell’ambito del Progetto “Giovani valori per lo sviluppo sostenibile”. Saranno selezionati 2 ragazzi/e con età compresa dai 18 ai 28 anni presso la sede di Bova Marina. I ragazzi svolgeranno un’attività a favore delle attività associative con un impegno di 25 ore alla settimana, ricevendo in cambio formazione riguardante l’agricoltura biologica, le aziende biologiche del territorio, la sostenibilità ambientale e tante altre tematiche utilissime per il loro futuro professionale.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 10 febbraio 2023. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalità online, accedendo alla piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it