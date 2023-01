Reggio, secondo appuntamento con “Porte Aperte” alla scuola media “D. Vitrioli – Principe di Piemonte”

La due giorni della “porte aperte” organizzata dall’Istituto Comprensivo “D. Vitrioli – Principe di Piemonte” di Reggio Calabria, si concluderà mercoledì 11 gennaio dalle 16.30 alle 19.00, con l’apertura al pubblico della Scuola Media “Diego Vitrioli”, via Possidonea n. 19.

In questa seconda tappa la dott.ssa Maria Morabito, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo, presenterà l’offerta formativa della Scuola Secondaria di Primo Grado per l’a.s. 2023/2024, affiancata dai docenti Antonella Rechichi (Referente Sezione M.I.E.), Agostino Marino (Referente Certificazione ICDL) e Iolanda Ravenda (Referente Progetto “Parola alle Parole” e “Sezione a compiti zero”).

Alla presentazione dei programmi curriculari e alla loro diversificazione tra le sezioni a “Tempo Normale”, “Tempo Normale settimana corta” e “Tempo Prolungato”, essendo l’Istituto sede delle seguenti certificazioni: Cambridge English Qualification, DELE Certificazione di lingua spagnola e ICDL Certificazione Patente europea del Computer, verranno illustrati i programmi dei percorsi specialistici delle Sezioni English Plus e delle Sezioni ad indirizzo Matematico Informatico Economico (M.I.E.), nonché della Sezione Musicale che quest’anno compie 20 anni dalla sua istituzione.

Per favorire la piena partecipazione dei futuri studenti alle attività formative e stimolare la motivazione intrinseca all’apprendimento, questi, accompagnati dai docenti L. Bagalà, F. Marino, A. Ramondini e A.L. Basso, potranno partecipare alle attività organizzate all’interno dei seguenti LabScool – Laboratori attivi coordinati dai docenti e animati dagli alunni che frequentano l’Istituto:

Tecnologia (C. Nigero), Arte (I. Silvestro), Lettere Miniate (A. L. Pizzi), Storia e Geografia (M. Campagna), Storia (G. Genova), Spagnolo (L. D’Ascola, F. Lentini), Strumento (V. Musarra), Sport (G. Scravaglieri, D. Scordino), Scrittura Creativa (O. Romeo, A. Calvarano), Scienze (A. De Benedetto), English Plus (M. Briatico, A. Palumbo e Docente madrelingua), Matematica (S. Cama, G. Orecchio, F. Catone), ICDL (G. Iero).

Nel corso dell’incontro gli ospiti potranno visitare gli ambienti scolastici, in particolare le aule didattiche, la Palestra e i laboratori.

Per maggiori informazioni relativi ai programmi e alle attività, sul sito dell’Istituto Comprensivo “D. Vitrioli Principe di Piemonte”, http://www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/home/hot/iscrizioni-2020-2021/, è disponibile uno spazio dedicato all’Open Day 2023.

Le iscrizioni, aperte dal 9 gennaio 2023, si effettueranno online per le classi prime secondaria di primo grado statale.

Per agevolare le famiglie nelle procedure d’iscrizione, gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo, situati presso il plesso “D. Vitrioli”, in via Possidonea n. 19, offriranno il supporto necessario per la compilazione del materiale cartaceo e nella contestuale iscrizione on-line.