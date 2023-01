Sanità, CSV Calabria Centro e ‘Insieme per i malati’: “Riattivare le USCA”

“Accanto alla questione dei Pronto Soccorso, sollevata dal Presidente della Regione Occhiuto e relativa alla presenza dei medici cubani in Calabria, se ne registra una ulteriore che ha ripercussioni su tutti i reparti ospedalieri, ovvero la riattivazione delle USCA. Le USCA sono le unità operative sanitarie per la cura dei malati covid sul territorio e al proprio domicilio che negli anni passati hanno svolto una funzione fondamentale per allentare la pressione sui nostri ospedali e per evitare che il numero dei pazienti ricoverati crescesse a dismisura andando fuori controllo.

È urgente la loro riattivazione alla luce del fatto che l’indice di contagiosità Covid in data 03/01/2023 in Calabria è salito al 23% e i posti occupati in area non critica da pazienti Covid in Calabria pone la nostra regione già in zona gialla.

È necessario e urgente anche alla luce dell’alta contagiosità e dell’accentuata sintomatologia della sindrome influenzale australiana che al pari del Covid mette sotto tensione, a differenza degli anni precedenti, sia i Pronto Soccorso che i reparti ospedalieri per i conseguenti ricoveri.

È per queste ragioni che intendiamo ribadire al Governatore Occhiuto la necessità e l’urgenza di riattivare le USCA nel più breve tempo possibile”.

E’ quanto si legge in una nota di Luana Maurotti per “Insieme per i malati”, e di Guglielmo Merazzi, presidente CSV Calabria Centro.