Manovra, Molinaro (Lega Calabria): “Bene Lollobrigida su questione cinghiali”

“Sul contenimento di Cinghiali si deve fare di più e finalmente arrivano dal Governo nuove disposizioni in materia.

Con l’apertura del ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida – la selezione di animali serve a tutelare tutti.

Il mondo dell’agricoltura apprezza l’impegno del Governo su questa emergenza che non da tregua agli Agricoltori calabresi con il forte rischio per l’incolumità pubblica legata ai sinistri stradali. L’attività di abbattimento selettivo è la strada giusta ai fini del contrasto all’emergenza. Ci sono intere aree agricole dove ormai gli Agricoltori non seminano e poi resta ancora troppo lunga la procedura per il ristoro dei danni accertati e non corrisposti dagli ATC. Molti Agricoltori, scoraggiati e delusi, non fanno nemmeno più la richiesta di risarcimento che li costringe ad anticipare anche le spese. Ritengo che le

le nuove disposizioni possano aiutare le regioni a tutelare il settore agricolo consentendo l’attività di contenimento dei cinghiali anche nella nostra terra”.

Lo afferma in una nota Pietro Molinaro (Lega Calabria).