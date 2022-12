Salvatore Larocca è stato eletto all’unanimità nuovo segretario generale Filt Cgil Calabria

Salvatore Larocca è stato eletto all’unanimità il nuovo segretario generale Filt Cgil Calabria durante i lavori del dodicesimo congresso della sigla tenutosi a Maida. Larocca, che segue a Nino Costantino, storico e battagliero segretario della categoria, ha un passato da gruista nel porto di Gioia Tauro e una lunga carriera sindacale. Già in segreteria regionale, nonché componente dell’assemblea generale della Filt Cgil Nazionale e membro della Consulta nazionale sulla sicurezza, ha affermato: “Ci aspettano sfide importanti e impegnative. Le vertenze in atto sono rese complesse dalle crisi aziendali e dalle perdite occupazionali, ci impegneremo a fondo per garantire dignità ai lavoratori e possibilità di sviluppo alla Calabria”.

Presente ai lavori congressuali il segretario nazionale Filt Cgil Stefano Malorgio che nel suo intervento ha ricordato come le infrastrutture siano “il più grande volano possibile per il Paese in questo momento. La logistica è fondamentale e il Sud soffre di un gap infrastrutturale che è il vero freno rispetto agli investimenti. Gli investimenti in infrastrutture, anche quelli definiti dal Pnrr, vanno difesi e tutelati”.