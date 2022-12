Bozza del Governo su manovra: “Fondi di 440 mln a Calabria per rischio idrogeologico”

Per sostenere gli interventi della Regione Calabria “volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, e’ disposta l’assegnazione in favore della regione Calabria di 100 milioni di euro per l’anno 2024 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027”.

E’ quanto si legge nella bozza di un emendamento del governo alla manovra presentato in commissione Bilancio della Camera.