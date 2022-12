Bonus psicologo, in Calabria accolte 1.309 domande: oltre 785mila euro di budget

Regione/Provincia Autonoma Domande Accolte Budget assegnato totale ABRUZZO 911 546.703 € BASILICATA 387 232.470 € CALABRIA 1.309 785.945 € CAMPANIA 3.863 2.317.800 € EMILIA ROMAGNA 3.144 1.886.685 € FRIULI-VENEZIA GIULIA 864 518.400 € LAZIO 3.997 2.398.525 € LIGURIA 1.110 666.328 € LOMBARDIA 6.991 4.194.967 € MARCHE 1.071 643.083 € MOLISE 213 127.860 € PIEMONTE 3.071 1.843.142 € PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO 362 217.565 € PROVINCIA AUTONOMA TRENTO 378 226.947 € PUGLIA 2.741 1.644.935 € SARDEGNA 1.139 683.645 € SICILIA 3.356 2.014.103 € TOSCANA 2.628 1.577.100 € UMBRIA 619 371.835 € VALLE D’AOSTA 88 52.870 € VENETO 3.415 2.049.062 €



Gli interessati, accedendo al “Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul sito www.inps.it, possono visionare l’esito della richiesta presentata e, in caso positivo, l’importo assegnato e il codice univoco da utilizzare entro 180 giorni per usufruire del bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia.