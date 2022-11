Revoca della scorta a Pino Masciari, Orrico (M5S): “Lo Stato non lo lasci da solo”

“Pino Masciari è un cittadino ed un imprenditore coraggioso che da un quarto di secolo ha deciso di sedersi dalla parte dello Stato contro la ‘ndrangheta ed il malaffare e non può essere lasciato solo”.

Lo afferma in una nota la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico.

“La notizia – dice Orrico – che lo scorso ottobre gli sia stato notificato il provvedimento attraverso il quale il Viminale ha avviato la revoca della scorta colpisce e fa riflettere ma, soprattutto, non può lasciarci indifferenti.

Masciari è uno storico testimone di giustizia che ha vissuto a lungo nel programma speciale di protezione per aver fatto scelte coraggiose e spesso isolate, ovvero aver denunciato, in Calabria, in tempi in cui in pochi lo facevano, le pretese di racket della malavita organizzata nei confronti della sua azienda e puntato il dito verso le collusioni della ‘ndrangheta con certa politica.

Tutte decisioni – continua l’esponente pentastellata – che lo hanno portato a pagare un prezzo altissimo in termini lavorativi e personali, perché ha dovuto chiudere le attività imprenditoriali che aveva costruito e lasciare la propria terra per vivere altrove con la famiglia.

Lasciarlo senza alcuna protezione non è il messaggio giusto che lo Stato dovrebbe trasmettere al Paese, perché tutti devono sapere che, anzi, i cittadini coraggiosi che denunciano le mafie possono contare sul supporto e la vicinanza delle istituzioni e devono essere presi ad esempio di virtù civiche e morali.

Per questo – conclude Anna Laura Orrico – ho depositato una interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro dell’Interno Piantedosi di rivedere la scelta della revoca del servizio di scorta a Pino Masciari”.