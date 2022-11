PNRR, Fitto: “Ora necessità di un confronto serio con l’Europa”

“Noi abbiamo posto una questione: il Pnrr e’ stato approvato prima dello scoppio della guerra, il Pnrr prevede su 232 miliardi di euro 120 di opere pubbliche, l’aumento del costo delle materie prime e’ quantificato del 30-35%”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, la politica di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, parlando con i giornalisti nella sede della Regione Calabria a Catanzaro, dove ha partecipato all’avvio della missione della Commissione Regi del Parlamento europeo nella regione. “Quindi – ha proseguito Fitto – e’ evidente che gia’ questi aspetti lasciano intendere una necessita’, che non sta a a me adesso proporre come dichiarazione ma sara’ oggetto di un confronto serio in base al regolamento che e’ previsto a livello comunitario di confronto con la Commissione europea”.