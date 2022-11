Covid, Occhiuto: “Reintegro medici no-vax sarà fatto in sicurezza”

“La Calabria ha una straordinaria necessita’ di medici, d’altra parte li stiamo prendendo da Cuba addirittura. Questi medici comunque sarebbero stati reintegrati al 31 dicembre”. Cosi’ il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rispondendo ai giornalisti a margine di una conferenza stampa nella sede della Giunta a Catanzaro con riferimento al tema del reintegro dei medici no vax. Secondo Occhiuto “se il governo da’ la possibilita’ – come sta dando – di reintegrarli prima si fara’: stiamo procedendo a strutturare protocolli che consentano pero’ a questi medici di essere reintegrati in condizioni di sicurezza anche per i pazienti”.