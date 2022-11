UE, Occhiuto: “Grande opportunità collaborazione con Commissione per lo sviluppo regionale”

“Tutte le risorse sulle quali intervenire con leve di politica economica e di sviluppo o anche con leve di politica sociale mirate a ridurre la povertà nella nostra regione e a creare convergenza nei livelli di ricchezza tra la nostra e le altre regioni son rinvenienti dalla Programmazione europea per cui avere un raccordo di costante collaborazione con la commissione che si occupa dei regolamenti e dei rapporti con la Regine e la coesione è per il Governo il Consiglio regionale della Calabria, una grande opportunità”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in occasione dell’arrivo in Calabria della della Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento Europeo.

“Domani la commissione – ha aggiunto Occhiuto – visiterà il porto di Gioia Tauro che è sicuramente un’infrastruttura strategica per la Calabria ma anche per il Paese e i Bronzi di Riace; si occuperà anche dell’evento concomitante sul rischio sismico con l’esercitazione nazionale della Protezione civile. Faremo vedere le grandi potenzialità e le grandi criticità che dobbiamo assieme affrontare con il contributo del Governo nazionale e dell’Europa”.