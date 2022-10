Mese della prevenzione tumori femminili: la Bcc Calabria Ulteriore dona una poltrona per la chemioterapia

Ieri 29 ottobre all’auditorium “Casa di Nazareth” di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria è andato in scena lo spettacolo musico-teatrale «1861 – La brutale verità», tratto dall’omonimo libro di Michele Carilli e sceneggiato dall’associazione Culturale “CarMa”. Un’iniziativa organizzata e fortemente voluta dall’APS “I Baroncini”, presieduta dall’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, Teresa Greco, in cui arte e solidarietà si sono intrecciate.

L’evento, dal titolo “Una poltrona per la vita”, puntava alla raccolta fondi per l’acquisto e la conseguente donazione di almeno due poltrone chemioterapiche, una per l’Ospedale Gom di Reggio Calabria e l’altra per il “Mater Domini” di Germaneto, a Catanzaro.

Una iniziativa alla quale la Bcc Calabria Ulteriore, da banca di comunità, non poteva sottrarsi. «Abbiamo risposto presente alla chiamata delle associazioni proponenti e di tutti gli altri soggetti che già avevano attivato la raccolta fondi per acquistare e donare ai presidi ospedalieri poltrone chemioterapiche. Noi preferiamo definire la nostra banca – afferma il presidente Sebastiano Barbanti – non una banca di territorio, che richiama all’idea angusta di confini geografici, bensì, pur essendo la realtà bancaria più importante del Sud della Calabria e tra le principali del Mezzogiorno, di comunità, di un gruppo di persone che condividono valori, ideali e interessi comuni, che affrontano insieme problematiche e successi. In questo caso specifico poi, siamo sempre vicini ad iniziative che aggregano e che danno senso di partecipazione. Nella nostra traiettoria contiamo di poter esser sempre, come è nello spirito delle BCC, parte integrante e interagente per colmare le povertà crescenti. L’acquisto e la donazione integrale di una poltrona è il nostro segnale concreto per dire che ci siamo e siamo vicini a chi ogni giorno combatte una battaglia così difficile. Ringrazio quindi l’assessore allo Sport e Spettacolo di Rizziconi, Teresa Greco, doppiamente. Sia per aver organizzato la serata anche nella veste di presidente dell’APS “I Baroncini”, sia per l’esempio che quotidianamente dà».

All’organizzazione hanno dato il loro valido contributo il Comune di Rizziconi, la Federazione italiana teatro amatori (FITA), l’Event&Press e la parrocchia che ha messo a disposizione i locali.