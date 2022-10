Omicidio Mormile, domani il ricordo al festival beni confiscati a Milano

Il Festival dei beni confiscati organizzato dal Comune di Milano domani si sposta al centro sportivo Iseo per ricordare, insieme al fratello Stefano, l’educatore carcerario Umberto Mormile ucciso nel 1990. Lo ha annunciato stasera David Gentili, ex presidente della commissione antimafia del comune di Milano e attuale membro del comitato antimafia presieduto da Nando Dalla Chiesa, nel corso dell’incontro dal titolo “Beni confiscati ed economia civile”. Il centro sportivo Iseo nel 2011 subi’ un incendio gravissimo sulle cui cause pende ancora l’ombra di 32 arresti effettuati poco prima a carico di presunti esponenti di ‘ndrangheta.