Assessore Gallo: “Olivicoltura punta di diamante della nostra agricoltura. La sfida è quella della qualità”

“A Catanzaro, in occasione della manifestazione Ampolla d’oro, premiati dalla Camera di Commercio i migliori oli extravergini del Catanzarese. Ma è stata occasione anche per una riflessione sulle produzioni calabresi: l’olivicoltura è la punta di diamante della nostra agricoltura”. Così su Facebook l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo. “Dovremmo incrementare le quantità di olio imbottigliato – aggiunge – e attraverso una serie di iniziative (cooperazione, promozione, formazione) raggiungere mercati più ampi di quelli coi quali oggi lavoriamo. A mio parere, la sfida è quella della qualità. Il caro energia e il caro carburante mettono a dura prova la resilienza delle aziende, perché i costi di produzione non sono remunerativi”. “Per questo – conclude Gallo – anche per il settore olivicolo va attivata una forte azione di programmazione, a partire dalla riforma della legge sull’impossibilità di estirpare gli uliveti fino ad arrivare al potenziamento degli investimenti con risorse importanti”.