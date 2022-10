Casinò online, cresce il fatturato anche nel 2022

È ormai risaputo che i casinò online sono l’intrattenimento principale di quest’ultimi anni. Usciti allo scoperto a causa dei relativi lockdown per contrastare la diffusione del Covid-19 ( con la chiusura di sale gioco e di agenzie), le piattaforme di gioco a distanza di tempo dal loro boom godono ancora di ottima salute. In parte c’è da capirlo, in quanto hanno cambiato il modo di intendere il divertimento: non è rilegato solamente ad una stanza, ma con la nascita di app e dispositivi mobili si ha la possibilità di intrattenersi con i maggiori titoli quando si vuole e dove si vuole. In particolar modo gli appassionati amano divertirsi con le slot machine, basti pensare al successo di Lord of the Ocean, che sia nel mondo offline che in quello online riescono a raccogliere ampi consensi.

Ecco quindi che tutti questi fattori hanno portato a numeri record. Dando un’occhiata ai dati pubblicati alla fine del 2021, infatti, la spesa complessiva fatta registrati dai casinò online è stata di 326 milioni nel solo mese di dicembre. Sono numeri incredibili che indicano la tendenza delle persone a preferire i siti alle sale fisiche. Dati positivi che certamente non fanno pesare il calo del 13% delle scommesse sportive online che nell’ultimo mese dell’anno è anche dovuto all’assenza di eventi sportivi a causa del Natale.

Ovviamente questa tendenza non è cambiata, anzi! Nel 2022 i casinò online continuano ad avere un successo incredibile.

Casinò online, il successo continua nel 2022

Il 2021 può essere considerato, senza ombra di dubbio, l’anno migliore dei casinò online, con un boom incredibile che ha coinvolto milioni di persone. Ora a 2022 inoltrato possiamo dire che c’è stata una conferma di quanto fatto l’anno precedente. I dati aggiornati sul fatturato di questo settore mostrano come le persone preferiscano ancora una volta divertirsi e rilassarsi con i casinò online ADM, che offrono maggiori garanzie in termini di sicurezza e intrattenimento.

Prendendo in considerazione la spesa di giugno 2022, notiamo come ci sia stato un calo rispetto al mese di maggio, ma i numeri restano costantemente alti. Inoltre i giocatori preferiscono dividersi tra due principali casinò online italiani, come Lottomatica che ha il 12,91% di quota di mercato, mentre Snai l’8,4%.

I casinò online, è bene precisare, in Italia sono gestiti dall’ADM (Agenzia delle Dogane e Monopoli). Quest’ultima regolamenta il gioco nel nostro paese, rendendolo sicuro. È inevitabile affermare come questo settore porti moltissime entrare nelle casse dello Stato: da inizio 2022 a maggio 2022, le entrate sono state di circa 5.71 milioni di euro, facendo registrare un aumento del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Andando a prendere in considerazione l’intera raccolta del gioco pubblico di quest’anno, le stime parlano di circa 150 miliardi di euro raccolti. Una cifra enorme che va a riempire le casse dello Stato e che vanno a contrastare in maniera decisa e dura il gioco illegale che il più delle volte porta danni ai consumatori. Per questo motivo si spinge gli utenti ad affidarsi a operatori che posseggono la licenza per poter operare in Italia.