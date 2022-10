SS106, Tavernise (M5S): “Allocare i 3mld in legge di bilancio”

“L’allegato infrastrutture al documento di economia e finanza 2022, predisposto dal governo qualche mese fa, ha visto finalmente l’indicazione della statale 106 jonica come opera strategica per il Paese. Una novita’ importante per dare un forte impulso al piano di riqualificazione complessivo dell’arteria nel tratto calabrese. Le risorse previste per proseguire la realizzazione di interventi di potenziamento e di messa in sicurezza della statale 106 ammontano a 3 miliardi. Ma decisivi saranno i mesi a venire”.

E’ quanto si afferma in una nota di Davide Tavernise, capogruppo del M5s alla Regione.

“Le prime importanti risorse – sostiene Tavernise in una lettera ai parlamentari eletti in Calabria – saranno effettivamente quantificate e portate ad attuazione solo tramite la prossima legge di bilancio. Occorre fare tutto quanto e’ necessario perche’ cio’ accada concretamente senza tristi sorprese per i calabresi che vi hanno dato fiducia, al fine di raggiungere nel tempo quel fondamentale risultato che rappresenterebbe una svolta immensa per tutta la Calabria: una strada a due carreggiate e quattro corsie che percorre tutta la costa jonica della nostra regione”.

“Completare le opere infrastrutturali utili a migliorare il sistema viario calabrese – aggiunge – partendo proprio dal completamento della statale 106 farebbe segnare, infatti, una vera e propria rivoluzione economica, sociale e culturale. Un concetto questo rafforzato anche da recenti studi targati Unical. Occorre quindi concretizzare quanto indicato espressamente nel def 2022, facendo in modo che il finanziamento di 3 miliardi di euro sia gia’ presente nella prima stesura della legge di bilancio. Anche perche’ non sarebbe poi possibile recuperare una cifra di tale portata con gli emendamenti. Due sono le tratte che il def indica come priorita’ o rileva per attenzione e che, quindi, richiedono l’impegno costante della politica nazionale quanto locale al fine di renderne i lavori immediatamente cantierabili e finanziati: la tratta Catanzaro – Crotone e la tratta Sibari – Rossano. Il completamento della tratta Catanzaro – Crotone, consentirebbe un collegamento piu’ veloce, affidabile e sicuro fra le due province, in grado di aumentare l’accessibilita’ trasportistica dei centri urbani dell’entroterra. Il tracciato, per cui si prevede una spesa stimata in 1,5 miliardi di euro, e’ stato condiviso con gli enti locali ed ha visto, con delibera cipess del 15 febbraio, uno stanziamento iniziale di 220 milioni”.

“Viceversa, per la tratta Sibari – Rossano, la cui progettazione e’ in fase avanzata, – sottolinea il capogruppo dei pentastellati alla Regione – si evidenzia che l’opera risale addirittura al 2000, quando nel corso di una conferenza dei servizi preliminare indetta a Copanello sono stati presentati i possibili tracciati. Ma la nostra lotta riguarda il completamento di tutta la statale 106, da Reggio a Sibari. Serve dunque fare tutto il possibile, prima che la legge di bilancio arrivi in parlamento, in modo che sia confermata la cifra di 3 miliardi indicata dal def, per non far perdere alla CALABRIA e ai calabresi un’occasione irripetibile, su uno dei nodi, quello delle infrastrutture di trasporto, che ha sempre impedito ai nostri territori quello sviluppo economico e sociale che i cittadini attendono da ormai troppo tempo”.