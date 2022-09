I migliori casinò online e offline in Italia

Siamo dell’idea che in molti stessero aspettando quest’articolo e il motivo è assolutamente di prim’ordne! Il fatto che al mondo esistano casinò online e offline permette ai giocatori di godere delle diverse facce del gambling. Fermiamoci per un attimo su cosa sia davvero un casinò offline: ebbene, si tratta di un tipo di gioco che è possibile giocare fisicamente (quindi recandosi in una sede adibita all’azzardo) o scaricando un tipo di applicazione il cui funzionamento non è dato dalla connessione web. Per quanto riguarda i casinò online, invece, la definizione dovrebbe essere già chiara! Tuttavia, meglio specificare ed evitar di far cadere in errore: si tratta di un casinò che è possibile giocare soltanto con una connessione internet stabile. In gergo, è detto anche “virtuale”. Detto ciò, andiamo subito a vedere (e a consigliare) quali sono i migliori casinò online e i casinò offline in Italia!

La top 5 dei migliori casinò online e offline giocabili dal nostro paese

Per te abbiamo scelto il meglio del meglio, senza vie di mezzo. Avremmo potuto optare per più casinò, ma così facendo, non avremmo potuto concederti il top che attualmente è in circolazione. Pertanto, mettiti comodo, prendi appunto (se lo desideri, ovviamente) e scegli con attenzione seguendo le tue predilezioni. Alcuni piccoli appunti: ognuno di questi casinò è sicuro e non dovresti avere alcun tipo di problema con la regolarità e la casualità del gioco, come accade nei siti gestiti da bookmakers non AAMS Sono tutti verificati e testati periodicamente da aziende o enti che ne attestano il corretto funzionamento (parliamo di quelli in cui è fattibile vincere soldi veri). In più, ricorda di giocare responsabilmente e di non lasciarti prendere la mano. Un vero giocatore sa quando ritirarsi. È fondamentale conoscere i propri limiti e conoscere fin dove è possibile arrivare. Ecco a te, allora, le migliori opzioni!

Casinò Crime Gratis

Partiamo da un gioco che non permette né di vincere, né di perdere pecunia, ma che è davvero divertente, simile a Winspark Casino! Ha una trama piuttosto semplice, ma il gameplay risulta interessante per i giocatori, probabilmente come pochi altri giochi creati per il settore. In Casinò Crime dovrai prendere le veci di un individuo della criminalità organizzata e costruire il casinò dei tuoi sogni e portare in esso i giochi che ritieni maggiormente profittevoli (slot, roulette e quant’altro). Come già specificato, non potrai scommettere davvero, ma lo spirito gestionale che porta avanti, potrebbe persino rivelarsi utile nella vita di tutti i giorni! Pensa a come potrai gestire meglio le finanze reali dopo un’avventura simile! Avrai modo di divertirti come non mai, fidati, anche perché ti sarà possibile giocare a tutti i games che avrai portato all’interno dell’edificio. Provare per credere!

Il Casinò di Sanremo

Adesso, invece, parliamo di un casinò fisico che possa effettivamente permettere di vincere bei quattrini. Ne hai già sentito parlare, vero? Il casinò di Sanremo è senza dubbio uno dei casinò più famosi dell’intera penisola italiana, assieme a i top 5 casinò di Milano. Una curiosità: sai che la prima edizione dell’omonimo festival si è svolta proprio al suo interno? Erano gli anni cinquanta! Ad ogni modo, se intendi trascorrere una serata all’insegna del gioco e sei sulla costa ligure, devi assolutamente recarti lì! Non serve per forza vestirsi eleganti e tutti agghindati, ma se ti prepari a dovere, è meglio. Potresti trovare addirittura delle personalità influenti e scambiare con loro quattro chiacchiere. I croupier che si occupano del gioco da tavolo, poi, sono tra i migliori in Europa e ciò, secondo noi, basta a far venir voglia di giocarci subito. “Le macchinette” hanno invece uno spazio dedicato.

888 Casinò

Ora, è giunto il momento di cambiare leggermente discorso e d’immedesimarci nello splendido mondo dei casinò online. Come ben sai, la realtà dei virtual è in continua affermazione, tanto che il gioco casinò online sta ottenendo un numero sempre crescente di ammiratori alla stregua dei casino deposito minimo 1 euro. Una delle funzioni che hanno permesso uno sviluppo così rapido, è senza dubbio da ricondurre alla possibilità del live game, ovvero del gioco dal vivo, fattore di cui 888 Casinò dispone ampiamente! Difatti, è possibile giocare e interagire in tempo reale con i croupier e fare la propria mossa basandosi su sensazioni e intuizioni momentanee, il che è fantastico. Inoltre, non dimentichiamoci dei bonus! Questi ultimi possono essere senza deposito, e nel caso corrente, raggiungono i 20euro alla registrazione! In poche parole, ottieni due decine di euro senza fare nulla e sei subito pronto a giocare! Non è pazzesco? Secondo noi, lo è certamente.

Starcasino

Alla stregua del casinò online menzionato sopra, anche questo sa come farsi piacere. Permette, ovviamente, di sfruttare la funzionalità del casinò online e di giocare con altri, innumerevoli giocatori. Puoi scegliere fiondarti dritto, come un rapace, sulle slot machine, o se concedere un’opportunità alla beltà delle roulette. Quale dei due mondi ti consigliamo? Come possiamo consigliarti un qualcosa di specifico, se entrambe le opzioni sono ottime? Ricordiamo che tale website permette di fare il proprio gioco sugli eventi sportivi. Se ti piace il calcio, il basket, il football, insomma, qualsiasi sport riportato sulla tabella delle scommesse, effettua la tua mossa e goditi un po’ di sano gambling.

Betway

L’ultimo casinò online di cui vorremmo parlarti riguarda le scommesse sportive, principalmente. Tuttavia, possiede un particolare che ti permette di giocare anche ai classici giochi casinò. Approdando sul sito, dopo esserti registrato, ti è di facile trovare la voce “casinò” che ti porta, per l’appunto, ai games che potresti giocare in una struttura adibita all’azzardo. La beltà del website, prendendo in considerazione le scommesse sportive, è il fatto che le quote siano vantaggiose, anche quando il risultato sembra essere scontato. Il calcio è attualmente lo sport che detiene il maggior numero di scommesse italiane e, guarda caso, è la serie A a essere il campionato con più occhi puntati addosso. Coincidenza? Chi lo sa! Tutto ciò che è necessario sapere in merito, riguarda anche le possibilità di intrattenimento al casinò, che offre alla clientela un ambiente totalmente live in cui scommettere.

Conclusioni

La fine dell’articolo; eccola qui. I casinò online e offline, a nostro parere, pur costituendo due mondi simili, ma sostanzialmente diversi, offrono al player la possibilità di provare entrambe le facce del gambling e di decidere, poi, quella che più ti si addice. Tu hai già un’idea di che prediligere? Oppure preferisci concederti a entrambe le soluzioni, così sperimentando appieno la bellezza del betting? Il nostro lavoro si conclude con questo piccolo interrogativo. Sarai tu a “rispondere”, ovviamente trovando l”adatta conclusione. Dobbiamo ritenerci fortunati; stiamo vivendo in un’epoca d’oro per l’azzardo! Se passerà mai di moda? Beh, è una moda che dura da secoli! Ti auguriamo un grosso in bocca al lupo! Divertiti, mi raccomando, ma senza esagerare!