Disabilità, Antoniozzi (FdI): “Meloni darà svolta a legislazione con politiche realmente inclusive”

“Il nostro governo di centrodestra darà una svolta nella legislazione per le persone diversamente abili che rappresentano una grande risorsa per tutti”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, candidato al collegio plurinominale della Camera per Fratelli d’Italia.

“C’è la necessità di politiche realmente inclusive- dice Antoniozzi – che guardino al mondo della disabilità come risorsa e non certo come problema. Siamo una nazione che è ancora indietro addirittura sul piano urbanistico nonostante leggi antiche, una delle quali voluta dall’allora ministro dei lavori pubblici, Giacomo Mancini.

Le politiche inclusive – continua l’esponente FdI – devono riguardare il mondo della scuola ma anche e soprattutto quello del lavoro e della formazione. Giorgia Meloni ha ribadito in campagna elettorale il suo impegno in materia, parlando di svolte epocali che guardino a un’integrazione reale e che mirino a un sostegno non fittizio. Una persona con disabilità deve avere le stesse opportunità di valorizzazione ed espansione delle altre sulla scorta di esperienze consolidate in altri Paesi . Anche per questo- conclude Antoniozzi – chiediamo ai calabresi domenica prossima un voto per Fratelli d’Italia, assumendo un impegno cardine per il nostro programma di governo”.