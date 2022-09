Antoniozzi: “Per sconfiggere le sinistre voto a Fratelli d’Italia”

“Per sconfiggere le sinistre è necessario dare il voto a Fratelli d’Italia. È l’unico modo per scongiurare l’ipotesi di Letta e cioè che il Pd sia il primo partito”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, candidato al collegio plurinominale della Camera.

“Il voto a noi di Fdi – dice Antoniozzi – è un segno tangibile di riconoscimento a chi ambisce ad essere il primo partito della Nazione.

Giorgia Meloni ha giustamente ricordato che Letta vorrebbe essere il primo partito per ricevere l’improbabile incarico di formare il Governo e per questo è ancora più importante che i cittadini scelgano Fratelli d’Italia, per dare forza a tutto il centrodestra”.