Successo per la finale nazionale di “Miss Venere d’Italia 2022” a Castellammare di Stabia: la Calabria regione più numerosa per ragazze finaliste

Successo per la finale nazionale di “Miss Venere d’Italia 2022” che si è svolta all’Hotel Paradiso di Castellammare di Stabia. La kermesse è stata organizzata dal Padron Nazionale Pietro Cortese e dal suo staff: Ciro Montemiglio (direttore rivista Obsession), Giuseppe Stigliano (direttore artistico), Angelito Mastrangelo (coreografo) e Vittorio Casale (insegnante di portamento).

La Calabria si è presentata come regione più numerosa per ragazze finaliste nazionali, sotto la direzione dell’agente regionale Maria Rosaria Barranca con ben 13 ragazze: Alessia Mastria (miss regione 2022), Elena Carrozzino, Scalise Martina, Elamri Miriam, Brogneri Chiara, Catalano Francesca, Camporato Mariapia, Corapi Giulia, Asia Amerato, Maria Assunta Iemmello, Lucrezia Nocera, Michela Mele e Noemi Esposito.

Gli abiti della serata dedicata alla moda sono stati forniti, per tutte le 70 finaliste Nazionali da ogni parte d’italia, della Boutique Charm di Maria Rosaria Barranca di Squillace lido. Presenti all’evento come sponsor e componenti della giuria i fratelli De Luca imprenditori della nostra Calabria con le aziende Kangoo Jumps Italia e il brand De Luca Welcom.

La nostra regione ha ottenuto uno strepitoso successo con ben 2 fasce Nazionali e premi per tutte le partecipanti. Infatti nella serata conclusiva alla presenza di una giuria di esperti con Presidente l’ex senatore Antonio Razzi si sono classificate tra i primi 25 posti Mariapia Camporato con la fascia Venere delle Veneri e tra le prime 20 veneri si è classificata la catanzarese Alessia Mastria con la fascia Charm inoltre la Camporato è stata selezionata da tutte le regioni per partecipare alla serata della moda che si terra in Puglia, la stessa con Chiara Brogneri selezionate per la rivista Obsession. Infine tutte le Calabresi sono state convocate dall’Agenzia G & G di Milano per uno Shooting fotografico e pubblicitario di famosi brand e partiranno nel mese di Ottobre per Milano.