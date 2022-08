A Ferragosto lo sciopero generale del Commercio e della Distribuzione Moderna Organizzata

Le segreterie regionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Calabria hanno proclamato lo sciopero generale del Commercio e della Distribuzione Moderna Organizzata per l’intera giornata di lunedì 15 agosto 2022.

Alle motivazioni già note della proclamazione dello sciopero che permetterà alle lavoratrici ed ai lavoratori di poter fruire del giusto riposo durante le festività, si aggiunge – spiegano i sindacati – l’esigenza generale di poter risparmiare energia attraverso la chiusura delle attività commerciali.

In una fase delicata determinata dal contesto generale di crisi, aggravata dalla guerra in Ucraina, le lavoratrici ed i lavoratori si assumono la responsabilità che la politica e le Istruzioni non hanno voluto esercitare ordinando, per come richiesto dalle Organizzazioni Sindacali, di fermare le attività commerciali a Ferragosto al fine di determinare un notevole risparmio in termini energetici.

Spetta, ancora una volta, alle lavoratrici ed ai lavoratori, alle Organizzazioni Sindacali, supplire ad una mancanza di responsabilità della Politica che non assume scelte nette e chiare che nel tutelare i diritti di chi lavora possano indirizzare il mercato verso l’etica ed il risparmio di risorse preziose come l’energia.