“Ius Scholae”, Irto (PD): “I diritti non si fermano neanche in emergenza”

“Non ci si puo’ fermare sui diritti neppure nei momenti di emergenza. E’ opportuno parlare nei territori per far nascere una nuova consapevolezza. Il Pd Calabria da’ un sostegno attivo ai gruppi parlamentari su battaglia di civilta’”. Lo ha detto il segretario regionale del Pd della Calabria Nicola Irto, intervenendo all’agora online, “Ius Scholae: una questione di civilta’”, promossa dal Pd Calabria, con la partecipazione del responsabile nazionale immigrazione e cittadinanza Matteo Mauri, di Marwa El Afia, componente l’assemblea regionale del Partito democratico e di Cristiana Viola, componente l’Assemblea Nazionale Pd. La Ius Scholae, come indicato, nel titolo, e’ scritto in una nota, “e’ una questione di civilta’ sul quale il Partito Democratico non intende arretrare. Il Pd Calabria si schiera dalla parte delle ragazze e dei ragazzi in attesa della Ius Scholae, fra questi vi sono anche ragazzi nati e vissuti in Calabria, italiani di fatto e non di diritto. Quello di ieri sera e’ stato un incontro molto positivo dove e’ stato ribadito il sostegno del Pd Calabria all’azione dei Parlamentari sull’approvazione dello Ius Scholae, una riforma della cittadinanza che non piu’ attendere”. Matteo Mauri ha ribadito che “vogliamo questa legge affinche’ la nostra societa’ somigli sempre piu’ ad una comunita’. Le migliaia di ragazzi cittadini di fatto devono diventare cittadini italiani a tutti gli effetti. Lo Ius Scholae e’ una battaglia giusta – e gia’ questo basterebbe – ma e’ anche una battaglia utile. Vogliamo fare al nostro Paese una legge all’altezza dei tempi”.