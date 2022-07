Sanità, Occhiuto: “Stabilizzazione lavoratori, l’11 luglio nuovo incontro al Mef. Chiederemo strumenti eccezionali per reclutamento personale”

“Abbiamo parlato della stabilizzazione dei lavoratori in sanita’. Non possiamo dimenticarci di quelli che hanno offerto il loro contributo nel periodo piu’ critico della pandemia e che ora meritano di essere considerati dal sistema sanitario regionale. Abbiamo parlato delle difficolta’ inerenti il reclutamento dei medici. Lunedi’ pomeriggio saro’ con i miei tecnici di nuovo al Ministero per l’economia e le finanze per chiedere al governo che ci dia la possibilita’ di utilizzare strumenti eccezionali per avere medici e infermieri che mancano nei nostri ospedali ma mancano anche nella sanita’ del territorio, mancano le guardie mediche e mancheranno ancora di piu’ i medici quando realizzeremo gli investimenti previsti dal Pnrr”. Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine dell’incontro con le segreterie regionali di Cgil Cisl e Uil.