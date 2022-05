Italia Viva, il ministro Elena Bonetti lunedì in Calabria

“La Ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità, Elena Bonetti , sarà in Calabria lunedì 16 maggio per un incontro che si terrà a Palmi alle ore 18:00 sul tema dell’assegno unico e universale. È un tema a noi caro perché è nato sul palco della Leopolda ed è diventato un provvedimento che ha riportato la famiglia al centro dell’agenda del governo. Ringraziamo la Ministra Bonetti per questa visita che rafforza il legame con la nostra regione”.

Così in una nota il Coordinatore Regionale di Italia Viva Calabria, Ernesto Magorno, e il Responsabile Organizzazione Gianmarco Oliveri.