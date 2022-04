Medico di base per i senza fissa dimora, oggi alle 17.30 al Grand Hotel Lamezia Amalia Bruni illustra la Proposta di Legge Regionale presentata in Consiglio Regionale.

“Un medico di base per le persone senza fissa dimora”. Oggi pomeriggio alle 17,30 a Lamezia Terme presso il Grand Hotel Lamezia si terrà una conferenza stampa per presentare la Proposta di Legge Regionale che prevede “l’Iscrizione dei senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie”. Sarà presente Amalia Bruni che ha presentato la proposta di legge in Consiglio Regionale e Antonio Mumolo, Consigliere Regionale dell’Emilia Romagna, la prima delle Regioni Italiane ad aver approvato la legge.